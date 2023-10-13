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В Перми сократилось количество зарегистрированных браков

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unsplash.com

В Пермском крае в течение первых девяти месяцев 2023 года было заключено 12 740 браков, что оказалось меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщила председатель Комитета ЗАГС Пермского края Елена Ерохина при подведении итогов учреждения. В 2022 году регион побил рекорд по количеству актов гражданского состояния – 18 343 свидетельства.

Елена Ерохина также отметила, что пермяки предпочитают выбирать специальные даты для свадеб, в том числе палиндромные. В прошлом году особенно востребованной стала дата 22.02.2022, а в текущем году – 23 июня, когда свадьбы зарегистрировали 380 пар.

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