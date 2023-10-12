На рынке труда в Перми усилился кадровый голод

В Пермском крае в 2023 году усилился дефицит кадров на рынке труда. В сентябре на каждую вакансию приходилось лишь 3,1 резюме, что в сравнении с предыдущим годом (4,7 резюме) свидетельствует о ухудшении ситуации. Нормой считается наличие 5-8 резюме на одну вакансию. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на данные от сервиса HeadHunter.

С началом октября особенно заметна нехватка кадров в автомобильной сфере, где на каждую вакансию приходится лишь 1,4 резюме. Недостаток персонала также наблюдается в розничной торговле (1,6), рабочем персонале (1,8), строительстве и недвижимости (2,1), продажах и обслуживании клиентов (2,3), а также в медицине и фармацевтике (2,4).