Средняя продолжительность жизни в Перми стала выше на 2,6 года

В течение первых 8 месяцев 2023 года средняя продолжительность жизни в Пермском крае составила 71,11 лет, что на 2,6 года выше, чем средний показатель по всей России. Глава регионального минздрава Анастасия Крутень сообщила об этом на заседании краевого правительства. Она также подчеркнула, что этот показатель приблизился к плановой цели на текущий год, которая составляет 71,4 года.

Уровень смертности в регионе практически вернулся к уровню до пандемии COVID-19. На данный момент он составляет 13,3, в то время как до пандемии был 13,2. Снижение уровня смертности по сравнению с 2021 годом составило 19,3%.