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Численность коми-пермяков в России за десять лет снизилась на 41%

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unsplash.com

По итогам переписи населения 2020 года, в России сократилась численность коми-пермяков. Как свидетельствует статистика, приведенная министерством по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края, с 2010 года по 2020 годы численность коми-пермяков, проживающих на территории России, снизилась почти на 41%.

По итогам 2020 года в России проживало 55,7 тыс. коми-пермяков. В 2010 году этот показатель составлял 94,4 тыс. человек. Из 55,1 тыс. коми-пермяков чуть более 50 тыс. проживают на территории Пермского края, почти 42 тыс. — в Коми-Пермяцком округе. По данным Росстата, 69% коми-пермяков проживают в деревнях и селах.

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