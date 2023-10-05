В этом году в Пермском крае зафиксирован спад рождаемости

В Пермском крае продолжает снижаться рождаемость. По данным Пермьстата, в регионе родились 13,1 тысяч малышей, что на 2% меньше аналогичного периода 2022 года. При этом, в 2022 году число родившихся детей уже уменьшилось на 7,3% по сравнению с 2021 годом.

В 2023 году выросло число свадеб и разводов. Было зарегистрировано 8 735 браков (рост за год на 1,4%) и 6 907 разводов (рост за год на 7,9%).

Смертность сократилась на 7,5%. Тем не менее, естественная убыль населения региона составила 6,3 тысячи человек.