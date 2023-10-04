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ЦУР Перми будут бороться с фейками в Интернете

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unsplash.com

Центр управления регионом (ЦУР) в Пермском крае получит новые полномочия, включая борьбу с фейковыми новостями в социальных сетях и мессенджерах. Об этом сообщается в указе главы Прикамья Дмитрия Махонина.

Теперь ЦУР будет активно отслеживать и помечать недостоверную информацию, а также предупреждать пользователей о попытках распространения фейков. Это дополнительная функция для ведомства, созданного в 2020 году, которое уже занимается мониторингом обратной связи от граждан в соцсетях.

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