Детям из многодетных семей Перми компенсируют затраты на обучение

В Пермском крае принят проект закона, который предоставляет компенсацию детям из многодетных малоимущих семей за обучение в колледже. Закон был поддержан депутатами краевого парламента на двух чтениях и инициирован губернатором Дмитрием Махониным. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Новая мера поддержки начала действовать с сентября 2023 года. Компенсация составит 50% стоимости обучения и будет доступна детям из многодетных семей с доходом ниже прожиточного минимума в Пермском крае. Для получения льготы дети должны учиться на платной основе в государственных учебных заведениях региона, обучаясь по наиболее востребованным профессиям на рынке труда. Перечень таких специальностей будет устанавливаться региональным министерством образования и науки и включает в себя 72 перспективные профессии.