Численность населения Перми уменьшится к 2026 году

К 2026 году население Пермского края сократится почти на 100 тысяч человек. Такие данные приводятся в прогнозе социально-экономического развития региона в законопроекте бюджета на 2024 год и плановый период 2025/26 годов, опубликованном на сайте Законодательного собрания.

На начало 2023 года в Пермском крае проживает 2 499 тыс. чел. По консервативному и более пессимистичному сценарию властей численность населения края уменьшится до до 2 401 тыс. чел., по базовому сценарию — до 2 404 тыс. чел.

Отмечается, что такая ситуация соответствует общероссийским тенденциям. Они связаны с сокращением рождаемости, ростом смертности, а также миграцией пермяков в другие страны и регионы России.