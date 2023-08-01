Статистика дня: почти каждый второй житель Перми работает сверхурочно

Согласно опросу Группы Ренессанс страхование и исследовательского центра Зарплаты.ру, почти каждый второй житель Перми (45%) считает, что продвинуться по карьерной лестнице возможно только с помощью переработок. Из них, каждый пятый (20%) утверждает, что именно благодаря этому сотрудник доводит задачи до конца. 17% респондентов утверждают, что дополнительные часы на рабочем месте помогут обратить на себя внимание руководителя. Оставшиеся 8% считают, что так можно выразить лояльность к компании.

Для многих пермяков дополнительные часы на работе стали необходимостью (64%), а почти каждый второй (41%) считает, что даже постоянные задержки — это не повод для увольнения.

Отказ от сверхурочной работы пугает горожан несвоевременным выполнением задач (52%), потерей дополнительного заработка (39%) и благосклонности начальства (33%). На фоне переживаний пермяки часто отмечают появление нервных срывов (53%), снижение иммунитета (23%), ухудшение когнитивных функций (22%), бессонницы (21%) и скачками давления (15%).