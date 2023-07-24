Цифра дня: лишь 9% семей относятся к среднему классу в Пермском крае

РИА Новости представило рейтинг семей регионов России, которые принадлежат к среднему классу. В Пермском крае доля семей, которые относятся к среднему классу, составляет 9,1%. Регион занимает 29 место по стране.

Год назад среднего класса в Пермском крае было больше — 9,9%. Эксперты объясняют спад снижением доходов из-за пандемии и санкций.

Основной параметр, по которому ранжировались регионы, — доход семьи, позволяющий иметь жилье, автомобиль, ездить в отпуск и делать накопления.

В целом по стране, доля среднего класса составляет 11%. Лидерами рейтинга является Ямало-Ненецкий округ, здесь доля семей, относящихся к среднему классу, составляет 39,2%. Также высокая доля таких семей отмечается на Чукотке —32,5%, в Магаданской области — 31,9%, в Москве — 30%, в Сахалинской области — 28,7%.