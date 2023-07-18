Пермский приют «Матроскин» собрал деньги на фундамент для нового здания

Пермский приют для кошек «Матроскин» планирует начать строительство собственного здания осенью 2023 года. Ранее планировалось залить фундамент будущего приюта весной-летом этого года. Но на данный момент они находятся на стадии получения участка, сообщила руководитель приюта Галя Море.

На строительство здания «Матроскин» собрал около 2 млн рублей. Эти средства пойдут на подвод коммуникаций и заливку фундамента. Однако, как минимум около 3 млн рублей понадобится на само строительство приюта.

Напомним, июне прошлого года в приюте «Матроскин» прошла прокурорская проверка по факту его нахождения в части (подвале) жилого дома. Согласно федеральному закону № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» приюты не имеют права располагаться в жилых домах. В итоге руководители приюта «Матроскин» начали поиск нового помещения, которое соответствовало современным законам, и начал сбор средств на его приобретение. Весной этого года приют принял решение построить собственное здание.