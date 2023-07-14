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Статистика дня: большинство жителей Перми задерживаются на работе на 3 часа

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По данным исследования Ренессанс Страхования и Зарплаты.ру, большинство жителей Перми (89%) задерживаются на работе на три часа, а каждый второй (42%) отмечает, что из-за этого стал чаще обращаться к врачам. Основными проблемами со здоровьем стали: излишняя раздражительность (41%), проблемы со сном (40%) и повышенный уровень тревожности (30%).

Больше половины жителей Перми (58%) признались, что за последние полгода они стали чаще задерживаться на работе. Каждый четвертый (27%) отмечает, что это происходит не менее одного-двух раз в неделю.

Как правило, оставаться на работе приходится из-за резкого сокращения штата и нехватки персонала для решения поставленных задач (49%). Треть пермяков (32%) считает, что им приходится дополнительно работать из-за сжатых сроков. Выполнение работы за других задерживает еще 25% горожан.

В большинстве случаев задержки на работе затрагивают бухгалтеров и финансистов (66%), работников из сферы строительства и недвижимости (62%), менеджеров по продажам (53%), сотрудников отдела маркетинга и PR (50%) и IT-специалистов (50%).

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