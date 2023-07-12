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В Пермском крае увеличилось количество открытых вакансий

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unsplash.com

С января по июнь 2023 года в Пермском крае было открыто на 30% больше вакансий, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Службе исследований hh.ru. Рост связан с восстановлением рынка труда после событий 2022 года.

Особенно востребованы линейные и массовые специалисты, а также квалифицированные синие воротнички. Наибольший рост количества вакансий был замечен в страховании (в 2 раза), профессиональных сферах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+74%), «Наука, образование» (+67%), «Высший и средний менеджмент» (+62%), а также «Транспорт, логистика, перевозки» (+48%). Количество вакансий для ИТ-специалистов снизилось на 19%, а для представителей сферы безопасности – на 35%.

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