Туристический поток в Перми во время Дягилевского фестиваля увеличился на 15%

В дни проведения международного Дягилевского фестиваля, который проходил в Перми с 22 июня до 2 июля, количество гостей региона выросло более чем на 15% по сравнению с началом июня. При этом большинство иногородних гостей проводили в Перми по два дня. Такие данные получили аналитики компании МТС.

В дни проведения Дягилевского фестиваля основной турпоток в Пермский край пришелся на жителей соседних регионов – Свердловской области (17%), Удмуртии (14%), Башкортостана (9%), а также на гостей из Москвы и Московской области (8%), Татарстана (5%). Более 5% путешественников пришлось на иностранных гостей, большинство из которых приехали из Беларуси.

При этом в регион чаще приезжали мужчины, а возраст путешественников составил 35 – 44 года. Почти все гости — 94% — прибывали в Пермский край на собственных автомобилях и оставались в столице Прикамья на два дня.

Основными местами притяжения путешественников в этом сезоне Дягилевского фестиваля стали Пермский театр оперы и балета, завод Шпагина, набережная Камы, частная филармония «Триумф», Пермская художественная галерея и дом Дягилева. Эти локации посетили больше половины туристов, приехавших в регион с 22 июня по 2 июля.