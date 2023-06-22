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В Перми на 9% выросла посещаемость торговых центров

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пресс-служба администрации Перми

В Перми посещаемость торговых центров в первой половине июня 2023 года оказалась на 9% выше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные Focus Technologies.

По словам экспертов, потребители постепенно адаптируются к новым экономическим реалиям. Еще один фактор — открытие новых российских и турецких магазинов на смену ушедших из России западных брендов. Кроме того, на российский рынок в новом качестве вернулись некоторые международные игроки.

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