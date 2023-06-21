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В Перми пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства

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Сайт губернатора и Правительства Пермского края

Опубликована программа первого этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей. Строим будущее вместе», которая пройдет в Перми 23 июня на площадке конгрессно-выставочного центра «Пермь-Экспо». Как сообщает министерство социального развития Пермского края, в рамках события более 150 предприятий и организаций региона будут представлять свыше 30 тысяч вакансий.

В центре в течение дня можно получить экспресс-консультацию по построению карьерных траекторий, записаться на обучение с целью трудоустройства, пройти экспресс-профориентацию, получить информацию о мерах поддержки работодателей, а также заполнить анкету соискателя для трудоустройства на предприятия Пермского края.

На ярмарке присутствуют ведущие промышленные компании региона и эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям определиться с наиболее перспективными отраслями для трудоустройства.

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