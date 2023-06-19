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Мэр Перми Алексей Демкин может сложить полномочия в конце июня

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Фото: пресс-служба администрации Перми

Мэр Перми Алексей Демкин может покинуть свой пост до конца июня. По данным издания «Коммерсантъ-Прикамье», градоначальник  может занять должность в региональном правительстве.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники, на пост главы Перми рассматриваются несколько кандидатов. Среди них вице-премьер регионального правительства по вопросам развития инфраструктуры Андрей Алякринский, экс-глава администрации Перми, краевой вице-премьер Дмитрий Самойлов и председатель инфраструктурного комитета заксобрания Пермского края, советник губернатора Павел Черепанов. 

В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края ситуацию не комментируют.

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