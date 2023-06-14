В Пермских МФЦ будут использоваться постаматы для выдачи готовых документов

В одном из отделений МФЦ в Перми заявители могут получить готовые документы без необходимости стоять в очереди и брать талон. Оборудование для автоматизированной выдачи заявителям результатов начало работу в филиале «Центральный-2» на ул. Куйбышева, 9. В тестовом режиме этот способ можно использовать для 22 услуг. Об этом сообщает сайт губернатора и Правительства Пермского края.

При обращении за услугой заявитель может выбрать способ получения документов – через постамат или через окно у специалиста. При получении СМС-сообщения о готовности документов, заявитель может прийти в МФЦ в удобное для него время и самостоятельно забрать их из ячейки.

«Новый сервис значительно экономит время. Заявитель забирает документы в удобное для него время, без ожидания в очереди. При востребованности мы планируем установить постаматы и в других крупных МФЦ Перми и региона», – рассказал начальник управления информационных систем Пермского краевого МФЦ Сергей Кудымов.