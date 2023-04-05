В Перми появилась онлайн-платформа для уличных художников

В Перми создали онлайн-платформу «Граффити Пермь» по поддержке и продвижению стрит-арта и художников. Там можно будет увидеть уже созданные арт-объекты, узнать информацию о пермских художниках. Кроме того, организаторы начали формировать реестр объектов для легального размещения арт-объектов и граффити.

Идеологами проекта стали студенты Пермского филиала РАНХиГС Софи Терентьева и Никита Ошмарин, поддержку оказал Фонд грантов губернатора Пермского края.

Информационный обзор редакции