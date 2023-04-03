Пермский приют для кошей «Матроскин» планирует построить собственное здание

Руководство пермского приюта для кошек «Матроскин» приняло решение построить собственное здание. Как пишет интернет-газета «Текст» со ссылкой на руководителя приюта Галю Море, за весну-лето планируется приобрести участок и залить фундамент будущего здания.

Напомним, июне прошлого года в приюте «Матроскин» прошла прокурорская проверка по факту его нахождения в части (подвале) жилого дома. Согласно федеральному закону № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» приюты не имеют права располагаться в жилых домах.