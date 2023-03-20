«Территория передышки» в апреле проведет благотворительную книжную барахолку

Пермская благотворительная организация «Территория передышки» с 7 по 10 апреля и 13 апреля в культурном пространстве «Часовой завод» проведет научно-популярную книжную барахолку в поддержку бездомных людей. Мероприятие пройдет в рамках кинофестиваля FUTURE.DOC.

Как сообщают организаторы, для барахолки собираются книги, которые уже не нужны, но еще могут пригодиться другим людям. Это может быть как научная и научно-популярная литература, так и нонфикш, художественная и учебная литература. Книги, которые не будут отобраны на барахолку, обновят библиотеку дневного центра для людей в беде.

Книги на самом событии гости фестиваля смогут обменять на пожертвования. Все средства, вырученные в рамках события, пойдут на работу социальной службы «Территории передышки»: оплату государственных пошлин для восстановления документов подопечных, проживания в хостеле, покупку лекарств, средств гигиены и другие нужды бездомных людей.

Принести книги для благотворительной барахолки можно до 4 апреля в «Территорию передышки» на Николая Островского, 109 и другие пункты сбора, адреса которых можно найти в группе организации Вконтакте.

Информационный обзор редакции. 12+