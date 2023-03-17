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Названы первые номинанты премии «Женщина-Лидер» в Перми

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unsplash.com

В Перми 26 марта пройдет церемония вручения первой национальной деловой премии «Женщина-Лидер».

Как отметила его учредитель и президент, автор и инициатор проекта Инга Дриневская, цель премии — масштабирование успешных примеров женского делового лидерства. Сейчас продолжается прием заявок от предприятий, частного бизнеса, организаций и учреждений Пермского края, которые могут выдвинуть своего кандидата. Условия можно посмотреть на официальном сайте leaderwoman.ru.

Первыми номинантами деловой премии стали:

  • Вера Селянинова, генеральный директор Центра повышения квалификации «Становление»
  • Яна Никитина, руководитель Центра поддержки экспорта Пермского края
  • Ольга Гончарова-Тверская, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой логопедии и коммуникативных технологий ПГГПУ
  • Дарья  Зажигина, руководитель пермского обособленного подразделения ООО VIP-TEXTIL
  • Людмила Уткина, врач высшей категории, соучредитель и генеральный директор медицинского центра «Современная терапия»
  • Юлия  Карпинская, соучредитель, главный врач, врач-ортопед высшей категории сети клиник немецкой стоматологии «Гутен Таг»
  • Алена Писарева, практикующий психолог, соучредитель бренда натуральной косметики QUILANE, соучредитель и директор танцевальной школы Dance Life
  • Вера Мерзлякова, руководитель направления внешнеэкономической деятельности и GR ПАО «Пермский Домостроительный комбинат»

Информационный обзор редакции

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