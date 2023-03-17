Названы первые номинанты премии «Женщина-Лидер» в Перми

В Перми 26 марта пройдет церемония вручения первой национальной деловой премии «Женщина-Лидер».

Как отметила его учредитель и президент, автор и инициатор проекта Инга Дриневская, цель премии — масштабирование успешных примеров женского делового лидерства. Сейчас продолжается прием заявок от предприятий, частного бизнеса, организаций и учреждений Пермского края, которые могут выдвинуть своего кандидата. Условия можно посмотреть на официальном сайте leaderwoman.ru.

Первыми номинантами деловой премии стали:

Вера Селянинова, генеральный директор Центра повышения квалификации «Становление»

Яна Никитина, руководитель Центра поддержки экспорта Пермского края

Ольга Гончарова-Тверская, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой логопедии и коммуникативных технологий ПГГПУ

Дарья Зажигина, руководитель пермского обособленного подразделения ООО VIP-TEXTIL

Людмила Уткина, врач высшей категории, соучредитель и генеральный директор медицинского центра «Современная терапия»

Юлия Карпинская, соучредитель, главный врач, врач-ортопед высшей категории сети клиник немецкой стоматологии «Гутен Таг»

Алена Писарева, практикующий психолог, соучредитель бренда натуральной косметики QUILANE, соучредитель и директор танцевальной школы Dance Life

Вера Мерзлякова, руководитель направления внешнеэкономической деятельности и GR ПАО «Пермский Домостроительный комбинат»

Информационный обзор редакции