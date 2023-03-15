В 2022 году в Пермском крае число самозанятых увеличилось на 40%

По итогам 2022 года количество самозанятых в Пермском крае увеличилось на 40%. Об этом рассказал уполномоченный по правам предпринимателей Павел Новоселов на заседании экономического комитета. Кроме того, в прошлом году в Пермском крае выросло число новых зарегистрированных предпринимателей.

Было отмечено, что увеличение произошло, из-за действующих в регионе льготных налоговых ставок. При этом согласно представленным данным, ведение бизнеса осложнилось санкциями. По словам предпринимателей, бизнес стало вести тяжелее из-за роста закупочных цен, снижения покупательской способности и роста тарифов на услуги ЖКХ.