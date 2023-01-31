Власти Перми отменили открытие приюта для бездомных в Свердловском районе

Губернатор Дмитрий Махонин отменил открытие приюта для бездомных на улице Муромской. Против проекта выступили жители микрорайона Крохалева, собрали подписи и направили свои жалобы в адрес губернатора.

Минсоцразвитию Прикамья было поручено найти более подходящие варианты для размещения Центра соцадаптации.

Ранее глава краевого Министерства социального развития Павел Фокин сообщал, что в Свердловском районе Перми до конца года появится приют для бездомных с возможностью круглосуточного пребывания.