В Пермском крае министр строительства Андрей Колмогоров ушел в отставку

Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров уходит в отставку. Сегодня, 20 января, — его последний рабочий день в этой должности. Как сообщает издание «Новый компаньон», исполнять обязанности министра строительства Пермского края будет главный архитектор Прикамья, заместитель министра регионального министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Артём Габдрахманов.

По информации издания, причиной отставки Андрея Колмогорова мог стать его переезд в Москву на новую должность.

Напомним, с начала 2019 года Андрей Колмогоров работал заместителем министра строительства Пермского края – начальником управления капстроительства. В сентябре 2019 года он был назначен главой краевого минстроя.