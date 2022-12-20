Модельное агентство LikStar презентовало календарь к 300-летию Перми

В минувшие выходные, 11 декабря, в гостинице “Урал” прошла презентация нового проекта детского театра моды LiKSTAR - календарь “Пермь 300”. Он создан по мотивам одноименной коллекции дизайнера Оксаны Горанковой, и является признанием наших детей в любви родному городу и Пермскому краю - признание языком любви, моды и природы.
На странице каждого месяца художник Сергей Долганов в своем авторском стиле рисует знаковые объекты города и края, которые удивительно и гармонично сочетаются с костюмами коллекции “Пермь 300”. Коллекция включает в себя мотивы Пермского звериного стиля в современном осмыслении и ярко отражает дух Перми и Пермского края.
Автор идеи: Елена Иванова
Дизайнер: Оксана Горанкова
Художник: Сергей Долганов
Фотограф: Артем Беклемышев
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