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Поисковой отряд «ЛизаАлерт» запускает в Перми ночной патруль для спасения людей от холода

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unsplash.com

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» набирает в Перми волонтеров в проект «Ночной патруль», который призван помогать людям от холода. Волонтеры будут обращать внимание на людей, которые одиноко стоят или сидят на остановках общественного транспорта, вокзалах, около закрытых магазинов и торговых центров, двигаются вдоль трасс и одеты не по погоде.

«Провести ночь на улице в такую погоду для дезориентированного человека — серьезная угроза для здоровья и даже жизни», — сообщает отряд.

Участником «Ночного патруля» может стать любой желающий, не имея особых навыков, опыта или оборудования. Однако приветствуется наличие автомобиля и нескольких свободных часов вечером или ночью.

Информационный обзор редакции

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