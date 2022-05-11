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В Перми на этой неделе состоится закрытие фестиваля «Полет без границ»

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пресс-служба Министерства культуры Пермского края

В Перми 13 мая на площадке Центрального выставочного зала пройдет торжественное закрытие фестиваля творчества для людей с особенностями здоровья «Полет без границ». Главным гостем церемонии закрытия станет актер, продюсер и режисер Антон Богданов.

В этом году фестиваль «Полет без границ» был посвящен коми-пермяцкой мифологии и стартовал в апреле с мастер-классов — от уроков графики до 3D-моделирования. В течение месяца для всех желающих – более 100 человек – проходили творческие занятия по рисованию согласно тематике. Работы участников будут оформлены в итоговую выставку, которую представят на закрытии проекта.

Напомним, фестиваль творчества для людей с особенностями здоровья проводится командой Центра по реализации проектов в сфере культуры ежегодно с 2019 года.

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