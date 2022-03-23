В Перми пройдет конференция для специалистов event-сферы «Вместе»

Event-агентство ATOM 27 марта в AURA Grand Hall проведет конференцию для специалистов event-сферы «Вместе». В программе планируются блоки по продвижению событий, ценообразованию на услуги, диджитал-трендам и управлению персоналом. Участие примут не только самые опытные игроки пермского event-рынка, но и спикеры из ведущих event-агентств Москвы и Екатеринбурга.
«Сейчас очень не простой период для всех, когда все понятно, что ничего не понятно, — говорит руководитель event-агентства ATOM Алла Шеина, — И именно сейчас мы ВМЕСТЕ можем проанализировать наши слабые стороны и то, как их усилить. Опять же, ВМЕСТЕ. Конечно, я не питаю иллюзий, что мы договоримся о каких-то ценовых планках и так далее, но хотя бы, мы сможем открыто поговорить, не как конкуренты, а как коллеги».
Конференция будет разделена на несколько блоков: B2B, свадьбы и частные мероприятия, декор и все, что с ним связано, площадки и кейтеринг, кондитеры, ведущие и музыкальные группы, фотографы и видеографы, бьюти-сфера, салоны платьев и костюмов.
В каждом из блоков выступят несколько экспертов, которые поделятся своим мнением, относительно сложившейся ситуации и возможными способами решения.
Узнать программу конференции и зарегистрироваться можно в телеграм-канале события.
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