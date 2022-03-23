В Перми пройдет конференция для специалистов event-сферы «Вместе»

«Сейчас очень не простой период для всех, когда все понятно, что ничего не понятно, — говорит руководитель event-агентства ATOM Алла Шеина, — И именно сейчас мы ВМЕСТЕ можем проанализировать наши слабые стороны и то, как их усилить. Опять же, ВМЕСТЕ. Конечно, я не питаю иллюзий, что мы договоримся о каких-то ценовых планках и так далее, но хотя бы, мы сможем открыто поговорить, не как конкуренты, а как коллеги».

Конференция будет разделена на несколько блоков: B2B, свадьбы и частные мероприятия, декор и все, что с ним связано, площадки и кейтеринг, кондитеры, ведущие и музыкальные группы, фотографы и видеографы, бьюти-сфера, салоны платьев и костюмов.

В каждом из блоков выступят несколько экспертов, которые поделятся своим мнением, относительно сложившейся ситуации и возможными способами решения.

Узнать программу конференции и зарегистрироваться можно в телеграм-канале события.