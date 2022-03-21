Учредителя фонда «Дедморозим» Дмитрия Жебелева осудят за дискредитацию Вооруженных сил РФ

На учредителя пермского благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрия Жебелева заведено административное дело по статье 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации использования Вооруженных сил. Об этом он сообщил в своих соцсетях. В случае признания вины Дмитрию Жебелеву грозит административный штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Как сообщил Дмитрий Жебелев, в протоколе указывается, что поводом стала запись на личной странице ВКонтакте от 6 марта. Там на фотографии Дмитрий Жебелев держит плакат с антивоенной надписью.