В Перми мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение масочного режима

Жителя Перми осудили за повторное нарушение масочного режима. По данным «Рифей-Пермь», протокол в отношении нарушителя полиция составила в августе. При рассмотрении дела выяснилось, что мужчина в ноябре 2020 года уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.