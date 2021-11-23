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В Перми мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение масочного режима

Жителя Перми осудили за повторное нарушение масочного режима. По данным «Рифей-Пермь», протокол в отношении нарушителя полиция составила в августе. При рассмотрении дела выяснилось, что мужчина в ноябре 2020 года уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Судья учел, что мужчина признал свою вину в совершении правонарушения, а также факт повторного правонарушения. Судом назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.

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