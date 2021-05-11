Фонд «Я помогаю детям» устраивает благотворительный ужин

Фонд «Я помогаю детям» 20 мая в ресторане Portofino устраивает благотворительный ужин. Все вырученные средства будут направлены на поддержку многодетной нуждающейся семьи Киреевых. Один из шести детей – малыш с инвалидностью. Пока мама все свое время уделяет заботе о младших детях, отец работает, чтобы прокормить семью.

Ведущим вечера станет Артём Чудинов, а гостей будут удивлять невероятный вокал певицы Анеш Джанелидзе и группы Chicken Gun, чудеса от иллюзиониста Михаила Кобякова, самое нежное выступление от студии маленьких балерин Chudi Dance и модный показ от бренда Alexander Bogdanov и модельного агентства FOCUS.

Узнать подробности и приобрести билеты можно на сайте dobrodinner.ru.