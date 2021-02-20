Какие подарки пермяки получат в День защитника Отечества

ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проанализировала траты жителей Пермского края в преддверии Дня защитника Отечества. Анализ собственных данных МТС Банка за февраль 2020 и 2021 годов показал, что самые популярные подарки на 23 февраля — сувениры, лотерейные билеты и игрушки. Проводить этот день жители региона предпочитают в кинотеатрах и барах.

Аналитики МТС Банка выделили 10 категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций за неделю до 23 февраля по сравнению со средними значениями этого месяца. Самый большой рост перед нынешним Днем защитника Отечества по количеству транзакций показывают сувенирные магазины. Здесь к празднику можно найти множество тематических и необычных подарочных наборов на любой вкус и бюджет. Количество покупок здесь по сравнению с прошлым годом увеличилось в три раза, а средний чек составил 590 рублей. На втором месте находятся лотерейные билеты, где прирост покупок в этом году по сравнению с прошлым составил 78%, а средний чек — 710 рублей. Замыкают первую тройку по росту транзакций магазины игрушек – 54%, здесь пермяки оставляют в среднем 780 рублей.