В конце октября на заводе Шпагина пройдет «Большая книжная ярмарка»

На территории социокультурного пространства «Завод Шпагина» с 29 октября по 1 ноября пройдет фестиваль авторов, издателей, библиотекарей, детей и взрослых «Большая книжная ярмарка». В ней примут участие более 50 издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова и Перми, а также книжные магазины и другие книготорговые организации, редакции журналов и газет, творческие союзы, библиотеки и музеи.

В числе участников ярмарки – издательства «Альпина Паблишер», «Манн, Иванов и Фербер», «Лайвбук», «Этерна», «Просвещение», «Сфера», «Аквилегия-М», «ТЦ Сфера», «Бином», «Молодая мама», «ТриМаг», «Брысь & co», «Настя и Никита», «Школьная пресса», «Редкая птица», «Неолит», «Капелька», «Примула», «Кетлеров», «Самокат» и другие.

Кроме того, ожидаются лекции и дискуссии, литературные чтения, встречи с писателями и художниками, научные стенд-апы, а также мастер-классы.

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