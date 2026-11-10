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Ученые выяснили, как расплачивались жители средневекового Прикамья

Ученые выяснили, как расплачивались местные жители средневекового пермского Предуралья. Исследование денежно-весовой системы провел аспирант историко-политологического факультета ПГНИУ Вадим Кузнецов.

Пресс-служба ПГНИУ
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До того, как монеты получили широкое распространение, жители средневекового пермского Предуралья использовали собственные протоденьги. Ими служили серебряные и медные слитки. Их можно было взвесить, разделить на части, обменять на товар или использовать как сырье.

В пресс-службе ПГНИУ рассказали, что Вадим Кузнецов изучил 85 слитков различных форм из археологических раскопок и музейных собраний. Он выяснил, что есть повторяющаяся весовая закономерность: масса каждого изделия кратна величине около четырех грамм. Были слитки весом около 8, 16, 24, 32 г, а также более тяжелые экземпляры массой до 750 г. Получается, что стоимость слитков определяли по единому весовому стандарту.

Подобная весовая система существовала на значительной территории Восточной Европы. Это говорит об общности торговых и денежных традиций региона с соседями. Исследование пермского ученого подтверждает о том, что средневековое Прикамье имело торговые связи с Волжской Булгарией, Древней Русью и другими территориями Востока и Запада.

Информационный обзор редакции.

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