Ученые Политеха разработали новейший фильтр: он может защищать от бактерий, токсичных газов и микроорганизмов

Пермские ученые разработали новый фильтр, который может защитить одновременно от микроорганизмов, токсичных газов, мелкодисперсных частиц и бактерий. В его основе — углеродная ткань, модифицированная частицами металлической меди.
Разработка бактерицидного композиционного фильтра принадлежит ученым Пермского Политеха. Активная углеродная ткань хорошо сорбирует токсичные материалы. На нее нанесли мелкодисперсные частицы меди, которая обладает доказанным антимикробным действием. Ткань покрывали металлом с помощью метода электроосаждения. Учли и состав раствора: это электролит, содержащий сульфат меди, глицерин и щелочь — он нетоксичен, прост в эксплуатации и создает волокнистые сорбенты, на поверхности которых прочно закрепляются мелкодисперсные частицы меди. Исследователи опытным путем выбирали режимы нанесения, чтобы металл равномерно распределялся на поверхности активной угольной ткани.
«Покрытие достаточно прочно закрепляется и не удаляется даже при длительном пропускании потока воздуха. Отработанный в потоке зараженного микроорганизмами воздуха образец материала проверяли на содержание в его составе живых микроорганизмов дискодиффузионным методом, который показал их полное отсутствие. Это подтверждает бактерицидные свойства разработанного фильтра», — объяснила доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат химических наук Елена Фарберова.
В пресс-службе ПНИПУ рассказывают, что их разработка может найти применение в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, а также в системах вентиляции воздуха больниц и офисов и на производствах.
Информационный обзор редакции.
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