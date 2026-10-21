Ученые Политеха разработали новейший фильтр: он может защищать от бактерий, токсичных газов и микроорганизмов

Разработка бактерицидного композиционного фильтра принадлежит ученым Пермского Политеха. Активная углеродная ткань хорошо сорбирует токсичные материалы. На нее нанесли мелкодисперсные частицы меди, которая обладает доказанным антимикробным действием. Ткань покрывали металлом с помощью метода электроосаждения. Учли и состав раствора: это электролит, содержащий сульфат меди, глицерин и щелочь — он нетоксичен, прост в эксплуатации и создает волокнистые сорбенты, на поверхности которых прочно закрепляются мелкодисперсные частицы меди. Исследователи опытным путем выбирали режимы нанесения, чтобы металл равномерно распределялся на поверхности активной угольной ткани.

«Покрытие достаточно прочно закрепляется и не удаляется даже при длительном пропускании потока воздуха. Отработанный в потоке зараженного микроорганизмами воздуха образец материала проверяли на содержание в его составе живых микроорганизмов дискодиффузионным методом, который показал их полное отсутствие. Это подтверждает бактерицидные свойства разработанного фильтра», — объяснила доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат химических наук Елена Фарберова.

В пресс-службе ПНИПУ рассказывают, что их разработка может найти применение в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, а также в системах вентиляции воздуха больниц и офисов и на производствах.

Информационный обзор редакции.