В галерее поделились открытием: названо имя резчика деревянной скульптуры «Сидящий Спаситель в темнице», поступившей в коллекцию в 1924 году

На протяжении нескольких десятилетий имя автора сложнейшей композиционной скульптуры было неизвестно. Работу приписывали условному «пашийскому мастеру». «Сидящий Спаситель в темнице» поступил в коллекцию тогда еще художественного музея в 1924 году после четвертой экспедиции. Эта композиция считается единственным уцелевшим полным комплексом на территории России.

Анна Отомахова провела кропотливую работу в архивах: ей удалось восстановить полную историю создания комплекса и установить точное имя резчика. Автором «Сидящего Спасителя в темнице» — Дмитрий Некипелов, родивший около 1730 года в Лёнве и служивший в 1782 году дворовым служителем Строгановых. Сотрудница галереи обнаружила договор, подписанный между строгановским крепостном Дмитрием Некипеловым и между Михаилом Михайловичем Голицыным. В документе говорилось о том, как должна выглядеть скульптура и в какие сроки она будет готова.

В галерее рассказали, что во время исследования Анна Отомахова уточнила также атрибуцию ряда других произведений, поступивших из поселка Пашия в 1924 году. Кроме того, в научный оборот вводится и обосновывается новое понятие — «мастерская Некипелова». Сам Дмитрий Некипелов умер бездетным в 1795 году. Род продолжил его брат Савватий, чьи сыновья — Андрей и Семен — были иконописцами и работали над иконостасами церквей Лёнвы, Усть-Косьвы, Кыласово и Юрича.

Информационный обзор редакции.