Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Наука и образование
Наука и образование

Поделиться:

В галерее поделились открытием: названо имя резчика деревянной скульптуры «Сидящий Спаситель в темнице», поступившей в коллекцию в 1924 году

Ведущий научный сотрудник галереи Анна Отмахова сделала научное открытие — выяснила имя мастера, создавшего деревянную скульптуру «Сидящий Спаситель в темнице» (по-другому ее называют «Христос в темнице»). В пресс-службе галереи поделилась результатами ее многолетнего исследования.

Пермская художественная галерея/Telegram
Пермская художественная галерея/Telegram

На протяжении нескольких десятилетий имя автора сложнейшей композиционной скульптуры было неизвестно. Работу приписывали условному «пашийскому мастеру». «Сидящий Спаситель в темнице» поступил в коллекцию тогда еще художественного музея в 1924 году после четвертой экспедиции. Эта композиция считается единственным уцелевшим полным комплексом на территории России.

Анна Отомахова провела кропотливую работу в архивах: ей удалось восстановить полную историю создания комплекса и установить точное имя резчика. Автором «Сидящего Спасителя в темнице» — Дмитрий Некипелов, родивший около 1730 года в Лёнве и служивший в 1782 году дворовым служителем Строгановых. Сотрудница галереи обнаружила договор, подписанный между строгановским крепостном Дмитрием Некипеловым и между Михаилом Михайловичем Голицыным. В документе говорилось о том, как должна выглядеть скульптура и в какие сроки она будет готова.

В галерее рассказали, что во время исследования Анна Отомахова уточнила также атрибуцию ряда других произведений, поступивших из поселка Пашия в 1924 году. Кроме того, в научный оборот вводится и обосновывается новое понятие — «мастерская Некипелова». Сам Дмитрий Некипелов умер бездетным в 1795 году. Род продолжил его брат Савватий, чьи сыновья — Андрей и Семен — были иконописцами и работали над иконостасами церквей Лёнвы, Усть-Косьвы, Кыласово и Юрича.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: