Пермских учителей начали обучать ИИ для подготовки к урокам и выявления сгенерированных нейросетью работ школьников

Программа по обучению ИИ рассчитана на учителей всех предметов. По данным издания «Текст», она должна научить педагогов использовать нейросети для наглядного показа учебного материала: создания презентаций, иллюстраций, видео- и аудиоматериалы к урокам. С помощью ИИ учителя смогут создавать задания разной сложности, а также определять, какие работы школьников сгенерировала нейросеть.

Обучение ИИ для учителей будет проходить в три потока: продолжительность курса составит 36 часов. Первый начался 25 сентября, второй — с 9 октября, третий — с 23 октября.

Информационный обзор редакции.