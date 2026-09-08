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Наука и образование

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На «Разговорах о важном» будут показывать биографические фильмы об ученых, военных и деятелях культуры: в списке Галина Уланова, Рихард Зорге, Лев Яшин

 В школах Пермского края в учебном году 2026/27 изменятся «Разговоры о важном». Министерство просвещения России пересмотрело курс для учеников 6–11-х классов и студентов первых курсов профессиональных образовательных организаций. Первое занятие уже прошло в школах.

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Теперь на «Разговорах о важном» будут знакомиться с биографическими фильмами об ученых, изобретателей, полководцев, врачей и меценатов. В этом учебном году на уроках затронут 28 тем, основанных на жизни и деятельности выдающихся личностей. В списке: балерина Галина Уланова, композитор Александра Пахмутова, первая российская сестра милосердия Дарья Севастопольская, футболист Лев Яшин, диктор Юрий Левитан, разведчик Рихард Зорге, полководец Петр Котляревский.

Материалы в «Разговорах о важном» в каждой возрастной категории они объединены в три блока: для проведения занятия, для дальнейшего разговора и для работы с родительским сообществом. В министерстве образования Пермского края объяснили, что так, разговор начинается вместе с педагогом, продолжается в школьной жизни и получает поддержку дома.

Информационный обзор редакции.

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