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Наука и образование

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В Педуниверситете собираются официально регистрировать студенческие браки

В главном корпусе Педуниверситета студенты смогут регистрировать браки. ПГГПУ и Управление ЗАГС Перми намерены подписать соответствующее соглашение.

Пресс-служба ПГГПУ

В пресс-службе ПГГПУ отметили, что традиция регистрировать студенческие браки призвана подчеркнуть социальную роль высшего учебного заведения, которое становится местом не только для получения знаний, но и формирования жизненных ориентиров и традиций.

Планируется, что официальные регистрации студенческих пар будут проводить регулярно, а торжественные церемонии приурочат к символическим датам. В их числе: 25 января День российского студента, 8 июля День семьи, любви и верности и 17 ноября Международный день студентов.

Информационный обзор редакции.

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