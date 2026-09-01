В десяти учебных заведениях Пермского края начнут ставить оценки за поведение: в лысьвенских школах № 3 и 7, кунгурском лицее № 1, Плехановской общеобразовательной школе, гамовской средней школе «Алгоритм», соликамской школе № 7, пермских лицее №2, школах № 127, № 96 и «Дуплекс». Это апробация новой системы, в которой участвуют все регионы. Оценивают учеников 2–8-х классов по трехуровневой шкале: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое» поведение.

Для первоклассников отменяют домашние задания, а у пятиклассников появляется новый предмет — «Духовно-нравственная культура России». В учебном году он будет идти по часу в неделю в третьей и четвертой четвертях, а с 1 сентября 2027 года появится еще и в 6–7-х классах.

Обществознание будут преподавать только в 9-11-х классах, освободившиеся часы займут уроки истории. У пятиклассников и девятиклассников будет по два урока в неделю, у учеников 6-8-х классов — по три.

В этом учебном году появится внеурочный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Его вводят, чтобы сформировать у детей навыки безопасного поведения в цифровой среде и познакомить их с основами работы искусственного интеллекта.

По данным пресс-службы правительства Пермского края, новый учебный год 2026/27 стартовал для более полумиллиона школьников и студентов. С 1 сентября в Пермском крае работают 822 образовательных учреждения.

Кстати! О других изменениях, которые ждут жителей Пермского края в сентябре 2026 года, мы рассказывали в этом дайджесте.