Известно, в каких школах появится фиджитал-спорт в новом учебном году

В новом учебном году в четырех школах Перми появятся уроки фиджитал-спорта. Проект сочетает классический футбол и баскетбол с цифровыми технологиями.
В проекте будут участвовать ученики 6 классов школ № 93, 134, 135 и «Петролеум+». По данным издания «Текст», занятия по фиджитал-спорту будут проходить один раз в неделю в рамках дополнительного образования.
Ранее Минпросвещения планировало включать фиджитал-спорт в школьную программу, но модуль еще находится в стадии апробации. В пилотном проекте в прошлом году участвовало 59 школ из 16 регионов России.
Информационный обзор редакции.
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