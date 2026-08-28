Известно, в каких школах появится фиджитал-спорт в новом учебном году

В проекте будут участвовать ученики 6 классов школ № 93, 134, 135 и «Петролеум+». По данным издания «Текст», занятия по фиджитал-спорту будут проходить один раз в неделю в рамках дополнительного образования.

Ранее Минпросвещения планировало включать фиджитал-спорт в школьную программу, но модуль еще находится в стадии апробации. В пилотном проекте в прошлом году участвовало 59 школ из 16 регионов России.

Информационный обзор редакции.