RAEX опубликовал рейтинг школ, выпускники которых поступают в лучшие университеты: в нем три пермские

Есть два рейтинга. В первый вошли 300 учебных заведений с наибольшей долей выпускников, поступивших в ведущие вузы страны в 2026 году. В нем две пермские школы: №146 с углубленным изучением математики, физики, информатики набрала 38,15 балла и заняла 115-е место, у гимназии №17 — 27,8 балла и 291-е место. Первое место и 100 баллов у челябинского физико-математического лицея №31, за ним идут СУНЦ МГУ из Москвы и Физтех-лицей им. П.Л. Капицы из Московской области.

В рейтинге по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России с 2015 по 2026 годы, представлены лицей №2 с 73 баллам и 192-м местом, а также школа №146 с 64 баллами и 241-м местом. Здесь лидируют общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, лицей НИУ ВШЭ, Бауманская инженерная школа №1580.

Информационный обзор редакции.