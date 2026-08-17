В Минобре назвали пермские вузы, в которые поступало больше всего абитуриентов из других регионов

По данным Минобра, в списке самых востребованных направлений инженерно-технические, физико-математические, информационно-технологические специальности, а также педагогика и медицина. В Политех и классический университет подали больше 64 тыс. заявлений, в два раза выросло количество желающих поступить в Пермский аграрно-технологический университет.

Самыми востребованными вузами среди иногородних студентов стали Пермский государственный медицинский университет и Пермская государственная фармацевтическая академия. Всего было больше 31 тыс. заявление от студентов из других регионов, особенно из Республики Удмуртия, Свердловской области, Республики Башкортостан, Кировской области, Челябинской области.

Всего в приемной кампании-2026 участвуют 23 вуза, включая филиалы, расположенные на территории Пермского края.

Информационный обзор редакции.