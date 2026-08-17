В Минобре назвали пермские вузы, в которые поступало больше всего абитуриентов из других регионов

Подведены итоги приемной кампании-2026 на бюджетные места в вузы Пермского края. В пресс-службе министерства образования рассказали, что итоговый конкурс в этом году достиг 14 человек на место. Всего абитуриенты подали больше 100 тыс. заявлений на бюджет.
По данным Минобра, в списке самых востребованных направлений инженерно-технические, физико-математические, информационно-технологические специальности, а также педагогика и медицина. В Политех и классический университет подали больше 64 тыс. заявлений, в два раза выросло количество желающих поступить в Пермский аграрно-технологический университет.
Самыми востребованными вузами среди иногородних студентов стали Пермский государственный медицинский университет и Пермская государственная фармацевтическая академия. Всего было больше 31 тыс. заявление от студентов из других регионов, особенно из Республики Удмуртия, Свердловской области, Республики Башкортостан, Кировской области, Челябинской области.
Всего в приемной кампании-2026 участвуют 23 вуза, включая филиалы, расположенные на территории Пермского края.
Информационный обзор редакции.
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