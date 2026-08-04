В школы Перми в этом году пойдут больше 200 тысяч детей

В новом учебном году в школы Перми пойдут больше 200 тыс. детей, из них около 11,5 тыс. первоклассников.

В пресс-службе администрации рассказали, что во время инспекции проверяли классы, группы, актовые и спортивные залы, пищеблоки, территории учреждений, целостность ограждений, работу инженерных систем и систем видеонаблюдения, оборудование постов охраны в соответствии с требованиями, паспорта дорожной безопасности, а также схемы подходов к образовательным учреждениям.

В приемке не участвовали школы №45, №65, №81, №116 и гимназия №5, в зданиях которых идет капитальный ремонт. Он будет завершен после начала учебного года.