Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

В школы Перми в этом году пойдут больше 200 тысяч детей

Завершилась приемка образовательных учреждений в Перми. К учебному году 2026/27 готовы 94 школы, 74 детских сада и 11 учреждений дополнительного образования.

Эдуард Соснин/Telegram

В новом учебном году в школы Перми пойдут больше 200 тыс. детей, из них около 11,5 тыс. первоклассников.

В пресс-службе администрации рассказали, что во время инспекции проверяли классы, группы, актовые и спортивные залы, пищеблоки, территории учреждений, целостность ограждений, работу инженерных систем и систем видеонаблюдения, оборудование постов охраны в соответствии с требованиями, паспорта дорожной безопасности, а также схемы подходов к образовательным учреждениям.

В приемке не участвовали школы №45, №65, №81, №116 и гимназия №5, в зданиях которых идет капитальный ремонт. Он будет завершен после начала учебного года.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: