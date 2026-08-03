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Наука и образование

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В Минобразования назвали средние баллы по всем предметам на ЕГЭ

В Пермском крае закончилась волна ЕГЭ-2026. Единый экзамен писали больше 10,2 тыс. человек, из них 9,4 тыс. — выпускники 2026 года. В Минобразования рассказали, что ЕГЭ сдавали также обучающиеся колледжей и техникумов, выпускники прошлых лет, решившие улучшить свои результаты, и ученики 10 классов, сдающие дисциплины досрочно.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

По итогам экзаменационной кампании 127 выпускников набрали 100 баллов. Больше всего таких учеников (64) в Перми, а также в Кунгурском (9), Чайковском (7) и Березниковском (5) округах. Восемь выпускников стали мультистобалльниками, то есть написали несколько ЕГЭ на высшие баллы.

Самым популярным предметом по выбору стало обществознание: его писали больше 3,3 тыс. человек. Также в топе информатика (больше 2 тыс.) и физика (1,5 тыс.). Профильную математику для поступления в вузы выбрали больше половины выпускников — 5,1 тыс.

Средний балл по всем предметам среди выпускников этого года составил 57,5 балла.

  • Русский язык: средний балл — 65,65
  • Профильная математика: средний балл — 71,38
  • Физика: средний балл — 68,73
  • Информатика: средний балл — 65,03
  • Обществознание: средний балл — 61,32
  • Химия: средний балл — 61,6
  • Биология: средний балл — 60,7

Информационный обзор редакции.

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