В Минобразования назвали средние баллы по всем предметам на ЕГЭ

По итогам экзаменационной кампании 127 выпускников набрали 100 баллов. Больше всего таких учеников (64) в Перми, а также в Кунгурском (9), Чайковском (7) и Березниковском (5) округах. Восемь выпускников стали мультистобалльниками, то есть написали несколько ЕГЭ на высшие баллы.

Самым популярным предметом по выбору стало обществознание: его писали больше 3,3 тыс. человек. Также в топе информатика (больше 2 тыс.) и физика (1,5 тыс.). Профильную математику для поступления в вузы выбрали больше половины выпускников — 5,1 тыс.

Средний балл по всем предметам среди выпускников этого года составил 57,5 балла.

Русский язык: средний балл — 65,65

Профильная математика: средний балл — 71,38

Физика: средний балл — 68,73

Информатика: средний балл — 65,03

Обществознание: средний балл — 61,32

Химия: средний балл — 61,6

Биология: средний балл — 60,7

Информационный обзор редакции.