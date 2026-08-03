В Минобразования назвали средние баллы по всем предметам на ЕГЭ

В Пермском крае закончилась волна ЕГЭ-2026. Единый экзамен писали больше 10,2 тыс. человек, из них 9,4 тыс. — выпускники 2026 года. В Минобразования рассказали, что ЕГЭ сдавали также обучающиеся колледжей и техникумов, выпускники прошлых лет, решившие улучшить свои результаты, и ученики 10 классов, сдающие дисциплины досрочно.
По итогам экзаменационной кампании 127 выпускников набрали 100 баллов. Больше всего таких учеников (64) в Перми, а также в Кунгурском (9), Чайковском (7) и Березниковском (5) округах. Восемь выпускников стали мультистобалльниками, то есть написали несколько ЕГЭ на высшие баллы.
Самым популярным предметом по выбору стало обществознание: его писали больше 3,3 тыс. человек. Также в топе информатика (больше 2 тыс.) и физика (1,5 тыс.). Профильную математику для поступления в вузы выбрали больше половины выпускников — 5,1 тыс.
Средний балл по всем предметам среди выпускников этого года составил 57,5 балла.
- Русский язык: средний балл — 65,65
- Профильная математика: средний балл — 71,38
- Физика: средний балл — 68,73
- Информатика: средний балл — 65,03
- Обществознание: средний балл — 61,32
- Химия: средний балл — 61,6
- Биология: средний балл — 60,7
Информационный обзор редакции.
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