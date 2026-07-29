В пермских школах появятся профильные классы по муниципальной службе и Росгврадии

Школьникам были доступны семь направлений: инженерно-технологическое, судостроительное, аддитивных технологий, медиакласс, химическое, графический дизайн и класс беспилотных авиационных систем. Теперь к ним добавятся новые профили — энергетические, инженерно-строительные и таможенные, муниципальная служба, правоохранительная направленность, кадетские и юнармейские классы, юные инспекторы движения, классы Росгвардии. По словам главы Перми Эдуарда Соснина, класс муниципальной службы появится в школе №122, а также вырастет количество классов инженерной и технологической направленности.

Проект профильных предпрофессиональных классов в Перми действует два года. Ученики из разных школ могут объединиться по интересам вне зависимости от места учебы. В департаменте образования отметили, что для зачисления нужно обратиться в образовательное учреждение, на базе которого работает профильный класс нужного направления.

Информационный обзор редакции.