Пермские химики разработали специальный реагент, который может вызывать осадки

Разработанный пермскими химиками порошковый материал состоит из иодида серебра, который инициирует кристаллизацию переохлажденной влаги, и способствующей ее сорбации неорганической матрицы с развитой поверхностью. Сочетание этих механизмов повышает эффективность воздействия на облачные процессы.

В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края отметили, что технологию можно применять для стимулирования выпадения осадков при наличии подходящей облачности, например, для дополнительного увлажнения территорий или снижения рисков, связанных с неблагоприятными погодными условиями.