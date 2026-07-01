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Пермские химики разработали специальный реагент, который может вызывать осадки

Пермские ученые создали специальный реагент, который может воздействовать на облачные процессы и стимулировать выпадение осадков. Эта разработка специалистов Института технической химии УрО РАН была представлена на Всероссийской конференции.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Разработанный пермскими химиками порошковый материал состоит из иодида серебра, который инициирует кристаллизацию переохлажденной влаги, и способствующей ее сорбации неорганической матрицы с развитой поверхностью. Сочетание этих механизмов повышает эффективность воздействия на облачные процессы.

В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края отметили, что технологию можно применять для стимулирования выпадения осадков при наличии подходящей облачности, например, для дополнительного увлажнения территорий или снижения рисков, связанных с неблагоприятными погодными условиями.

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