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Наука и образование

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Известно, сколько зарабатывают выпускники пермских вузов в IT-сфере

Два пермских вуза вошли в топ-20 списке российских учебных заведений с самыми высокими зарплатами выпускников в IT-сфере. Совместный рейтинг составили SuperJob и Госкорпорация «Роскосмос»: в его основе данные по молодым специалистам, завершившим обучение в 2020-2025 годах.

Freepik

ПНИПУ расположился на 15-м месте: средний размер зарплат выпускников Политеха в IT составляет 165 тыс. рублей. 81% выпускников остаются работать в городе после окончания обучения. ПГНИУ находится на 18-й строчке. Выпускники классического университета получают в среднем 150 тыс. рублей, а в Перми остается работать только 59% из них.

Возглавляют рейтинг по уровню зарплат IT‑специалистов выпускники МФТИ, получающие в среднем 350 тыс. рублей в месяц, университета ИТМО и МИФИ с 300 тыс. рублей, МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Баумана, НИУ ВШЭ с 290 тыс. рублей. Всего в список вошли 85 вузов из 39 городов России.

Информационный обзор редакции.

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