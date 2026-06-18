Опубликован список школ, выпускники которых написали ЕГЭ на сто баллов

Список школ, выпускники которых справились с экзаменом на 100 баллов:

Пермь: гимназии №2, 3, 5, 6, 7, 11, 17, 31, школы №2, 22, 44, 93, 101, 153, лицеи №1, 2, 4, школа дизайна «Точка», школа «Аргобизнестехнологий»;

Березники: школы №3, лицей №1;

Чайковский: «Гимназия»;

с. Берёзовка: школа №2;

п.Уральский: школа п. Уральский;

с. Фролы: школа «Навигатор»;

Чернушка: школа №5;

Кунгур: школа №12;

Верещагино: Верещагинский образовательный комплекс;

Очер: школа №1;

с. Большая Соснова: Большесосновская школа.

В пресс-службе министерства образования рассказали, что на 100 баллов с ЕГЭ по химии справились 14 выпускников, еще шесть человек написали на максимум историю. Стобалльниками по литературе стали 22 одиннадцатиклассника, а в прошлом году был только один.