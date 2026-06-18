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Наука и образование

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Опубликован список школ, выпускники которых написали ЕГЭ на сто баллов

Министерство образования Пермского края рассказало о результатах первых ЕГЭ по литературе, химии и истории. В этом году на экзамене отметились 603 ученика, которые набрали от 81 до 100 баллов, из них 44 человека — стобалльники.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Список школ, выпускники которых справились с экзаменом на 100 баллов:

  • Пермь: гимназии №2, 3, 5, 6, 7, 11, 17, 31, школы №2, 22, 44, 93, 101, 153, лицеи №1, 2, 4, школа дизайна «Точка», школа «Аргобизнестехнологий»;
  • Березники: школы №3, лицей №1;
  • Чайковский: «Гимназия»;
  • с. Берёзовка: школа №2;
  • п.Уральский: школа п. Уральский;
  • с. Фролы: школа «Навигатор»;
  • Чернушка: школа №5;
  • Кунгур: школа №12;
  • Верещагино: Верещагинский образовательный комплекс;
  • Очер: школа №1;
  • с. Большая Соснова: Большесосновская школа.

В пресс-службе министерства образования рассказали, что на 100 баллов с ЕГЭ по химии справились 14 выпускников, еще шесть человек написали на максимум историю. Стобалльниками по литературе стали 22 одиннадцатиклассника, а в прошлом году был только один.

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